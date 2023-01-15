"Шпигували" за ТЕС: у Дніпрі затримали двох підлітків, які знімали електростанцію, — ЗМІ

У телефоні одного з підлітків, як стверджують журналісти, була встановлена програма WhatsApp. Поліцейські виявили у його історії розмови з російськими "друзями".

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Правоохоронці Дніпра 14 січня отримали повідомлення про те, що двоє підлітків за годину до початку масштабного ракетного удару фотографували Наддніпрянську ТЕС, розташовану в південно-східній частині міста. Пізніше з'ясувалося, що у телефоні одного з підлітків було виявлено російські номери. Про це повідомляє видання "Репортер", посилаючись на власні джерела.

Журналісти пишуть, що поліцейські поспілкувалися з двома хлопцями 2009 та 2010 року народження та запитали, що вони робили поблизу електростанції. Підлітки відповіли, що вони фотографували станцію, щоб подивитися на те, в якому стані вона і чи немає руйнувань.

Водночас, під час розмови підлітки намагалися швидко видалити знімки з телефонів, але співробітники поліції їх зупинили. Згодом було встановлено, що в одному з телефонів в історії викликів програми WhatsApp було багато розмов з абонентами, які мають російські номери.

Один із хлопців пояснив, що це номери нібито його друзів. Після цього на місце було викликано співробітників слідчо-оперативної групи, а також представників ювенальної превенції. Підлітків доставили до відділку для подальшого з'ясування обставин події.

Зазначимо, що пресслужба Національної поліції міста Дніпро офіційної інформації щодо затриманих підлітків не надавала.

Нагадаємо, 14 січня під час удару по Дніпру ракета потрапила до житлового будинку, що призвело до загибелі 20 людей. Коментуючи подію, президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх причетних до удару по житловому будинку буде притягнуто до відповідальності.

Пізніше стало відомо ім'я російського офіцера, який дав наказ завдати ракетного удару по Дніпру. За словами речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, це був командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин.