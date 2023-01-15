"Шпионили" за ТЭС: в Днепре задержали двух подростков, снимавших электростанцию, — СМИ

В телефоне одного из подростков, как утверждают журналисты, было установлено приложение WhatsApp. Полицейские обнаружили в его истории разговоры с российскими "друзьями".

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Правоохранители Днепра 14 января получили сообщение о том, что двое подростков за час до начала масштабного ракетного удара фотографировали Приднепровскую ТЭС, расположенной в юго-восточной части города. Позже выяснилось, что в телефоне одного из подростков были обнаружены российские номера. Об этом сообщает издание "Репортер", ссылаясь на собственные источники.

Журналисты пишут, что полицейские пообщались с двумя парнями 2009 и 2010 года рождения и задали вопрос, что они делали вблизи электростанции. Подростки ответили, что они фотографировали станцию, чтобы посмотреть на то, в каком она состоянии и нет ли разрушений.

В то же время во время разговора подростки пытались быстро удалить снимки с телефонов, но сотрудники полиции их остановили. Впоследствии было установлено, что у в одном из телефонов в истории вызовов приложения WhatsApp находилось много разговоров с абонентами, имеющими российские номера.

Один из ребят объяснил, что это номера якобы его друзей. После этого на место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы, а также представители ювенальной превенции. Подростков доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия.

Отметим, что пресс-служба Национальной полиции города Днепр официальной информации по поводу задержанных подростков не представляла.

Напомним, 14 января во время удара по Днепру ракета попала в жилой дом, что привело к гибели 20 человек. Комментируя происшествие президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все причастные к удару по жилому дому понесут ответственность.

Позже стало известно имя российского офицера, который дал приказ нанести ракетный удар по Днепру. По словам спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, это был командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.