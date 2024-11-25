Вбивство в готелі в Києві: затриманому оголосили про підозру, подробиці (фото)

Внаслідок стрілянини в готелі Sky Loft загинув чоловік. Прокурори повідомили про підозру двом жителям Дніпра та Василькова. Особи затриманих не повідомляються.

У готелі на Печерську, що в Києві, конфлікт між двома компаніями чоловіків завершився трагедією зі стріляниною. Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам у хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї, а одному з них і про підозру в умисному вбивстві. Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок, 25 листопада.

Інцидент стався в ніч на 23 листопада, близько 00:30. Між двома компаніями, які перебували в одному з готелів на Печерську, спалахнула сварка, яка швидко переросла в бійку.

За даними слідства, один з учасників дістав пістолет і відкрив вогонь. Унаслідок цього постраждали охоронець готелю та двоє чоловіків, які дістали поранення грудної клітки.

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Один із поранених, мешканець готелю, загинув на місці. Його знайомого та охоронця госпіталізували до лікарні з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних, жителів Дніпра та Василькова, згідно зі ст. 208 КПК України. Їм інкримінують хуліганство із застосуванням зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Чоловіку з Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Наразі триває досудове розслідування, яке веде Печерське управління поліції. Також вирішується питання про запобіжні заходи для підозрюваних.

Нагадаємо, 23 листопада у столичному готелі Sky Loft внаслідок стрілянини помер 27-річний чоловік, ще двох осіб госпіталізували. Поліція розпочала пошуки стрільця, який втік з місця події. За даними ЗМІ, ним виявився 30-річний майстер спорту з тайського боксу з кримінальним минулим Дмитро Рашевський на прізвисько Рашик. Він уродженець Запоріжжя, але проживає у Василькові.

24 листопада у Ковелі сталася бійка за участю правоохоронців і мирних жителів. Одна із поліцейських зробила попереджувальний постріл угору.