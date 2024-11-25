Убийство в отеле в Киеве: задержанному объявили о подозрении, подробности (фото)

В результате стрельбы в отеле Sky Loft погиб мужчина. Прокуроры сообщили о подозрении двум жителям Днепра и Василькова. Личности задержанных не сообщаются.

В отеле на Печерске, что в Киеве, конфликт между двумя компаниями мужчин завершился трагедией со стрельбой. Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, а одному из них и о подозрении в умышленном убийстве. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 25 ноября.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября, около 00:30. Между двумя компаниями, которые находились в одном из отелей на Печерске, вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку.

По данным следствия, один из участников достал пистолет и открыл огонь. В результате этого пострадали охранник отеля и двое мужчин, которые получили ранения грудной клетки.

Стрельба в отеле Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении Стрельба в отеле Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении Стрельба в отеле Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении Стрельба в отеле Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении Стрельба в отеле Sky Loft: стрелку сообщили о подозрении

Один из раненых, житель отеля, погиб на месте. Его знакомого и охранника госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями.

Правоохранители задержали двух подозреваемых, жителей Днепра и Василькова, согласно ст. 208 УПК Украины. Им инкриминируют хулиганство с применением оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Мужчине из Василькова также сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое ведет Печерское управление полиции. Также решается вопрос о мерах пресечения для подозреваемых.

Напомним, 23 ноября в столичном отеле Sky Loft в результате стрельбы умер 27-летний мужчина, еще двух человек госпитализировали. Полиция начала поиски стрелка, который скрылся с места происшествия. По данным СМИ, им оказался 30-летний мастер спорта по тайскому боксу с криминальным прошлым Дмитрий Рашевский по прозвищу Рашик. Он уроженец Запорожья, но проживает в Василькове.

24 ноября в Ковеле произошла драка с участием правоохранителей и мирных жителей. Одна из полицейских сделала предупредительный выстрел вверх.