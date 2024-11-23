В Киеве в отеле произошла стрельба и погиб человек: подозреваемого разыскивают (фото, видео)

От полученных травм в отеле Sky Loft скончался 27-летний мужчина, а еще двое — были госпитализированы. Полиция открыла уголовные производства и начала разыскивать сбежавшего стрелка, а вот в сети уже выяснили его личность.

В одном из отелей Киева, который расположен в центре города, произошла смертельная перестрелка. 27-летний мужчина умер от полученных травм. Об этом сообщили в полиции Киева.

Произошел инцидент ночью субботы, 23 ноября, как сообщили правоохранители. Примерно в 01:00 в помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт, который позже перерос в драку. В один момент один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

"От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы", — написали в полиции Киева.

Одного из участников драки правоохранители задержали, а вот самого стрелка продолжают разыскивать. В результате были открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст.115 — умышленное убийство;

ч.2 ст.296 — хулиганство.

Фигуранту может угрожать до 15 лет лишения свободы.

Стрельба в отеле: что пишут в сети

Правоохранительные органы не стали раскрывать дополнительные детали о произошедшем в отеле, однако различные столичные медиа рассказали об инциденте более подробно и опубликовали кадры оттуда.

По данным Telegram-канала "Труха Киев", стрелявшим является мужчина по имени Рашик, а произошел сам инцидент в отеле Sky Loft, который расположен возле станции "Дворец Спорта" на улице Эспланадная.

Отель, где произошла стрельба, расположен в центре Киева Фото: Скриншот

В Telegram-канале "dtp.kiev.ua" утверждают, что стрелявшим является Дмитрий Рашевский 1994 года рождения, который может быть родом из Днепра. Украинцев предупредили, что он может быть вооружен и опасен. В сети также сравнили его фотографию с кадрами из отеля.

Стрельбу в отеле мог открыть Дмитрий Рашевский Фото: dtp.kiev.ua

Пресс-служба отеля никак не комментировала инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что под Киевом представитель "Муниципальной стражи" открыл стрельбу по человеку. В ВСУ отмечают, что сотрудника "Муниципальной стражи", во время мероприятий оповещения совместно с ТЦК, ударил мужчина и начал убегать. Представитель ДФТО побежал за ним и произвел выстрелы из травматического оружия.

Ранее блогер Николас Карма рассказывал, что во время съемок видео в Полтаве на него напали мужчины, один из которых приставил к его шее пистолет. В одном из мужчин узнали начальника районного ТЦК.