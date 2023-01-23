Продавали россиянам паспорта Украины: в Киеве задержали фейковых работников СБУ (фото)

По данным оперативников, подозреваемые обещали клиентам "решить вопрос" с украинским гражданством за 10 тысяч долларов. Из указанной суммы 7 тысяч якобы передавали чиновникам из миграционной службы, а 3 тысячи брали себе.

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Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве группу лиц, которые продавали украинские паспорта гражданам России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 23 января.

Дельцы представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам "содействие" в получении паспорта гражданина Украины. Клиентам обещали подключить связи в правоохранительных органах, отметили в спецслужбе.

Стоимость услуги обвиняемых, по данным оперативников, составила 10 тысяч долларов. Участники группы гарантировали наличие украинского гражданства россиянке, которая имела справку о временном проживании в Украине, утверждают оперативники.

"Для убедительности злоумышленники предъявили гражданке России фейковое служебное удостоверение", — сказано в сообщении.

Подозреваемых задержали во время передачи первой денежной суммы за паспорт. По данным следствия, фигурантами дела стали 2 жителя Киева. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

Расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечение виновных к ответственности продолжается, заключили в СБУ.

Схема с паспортами Украины — детали от Киевской прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре рассказали детали схемы. Согласно материалам дела, бывшим сотрудником СБУ представился 36-летний уроженец Днепропетровской области. Он убеждал клиентов, что имеет связи в Государственной миграционной службе Украины и может повлиять на принятие положительного решения.

Подозреваемый рассказал, что из указанной суммы в 10 тысяч долларов 7 тысяч должны были передать чиновникам, а 3 тысячи долларов – лично ему. Организатора схемы вместе с сообщником задержали на одной из столичных АЗС после получения 3 тысяч долларов в качестве залога.

Прокуроры добавили, что у обвиняемых изъяли фейковое удостоверение СБУ, форменную одежду, оружие и наркотические средства. Организатор схемы получил подозрение, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. С его сообщником продолжаются следственные действия.

Изъятые предметы и вещества направили на экспертизу, санкция инкриминируемого преступления предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепре 14 января задержали 2 подростков, которые фотографировали Приднепровскую ТЭС в юго-восточной части города за час до ракетного удара ВС РФ. В телефоне одного из них в приложении WhatsApp было много разговоров с абонентами из России.

В декабре прошлого года СБУ объявила в розыск бывшего нардепа-регионала Дмитрия Святаша. По данным правоохранителей, он призывал людей получать паспорта России.

Фокус 20 декабря 2022 года писал о задержании в Харькове участника попытки насильственного захвата власти в городе. Подозреваемый вешал российский флаг на здание харьковского горсовета в 2014 году и призывал к его штурму.