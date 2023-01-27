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Директор добывающей компании на Житомирщине финансировал коллаборанта Сальдо, — СБУ (фото)

Житомир предприятие разоблачение гранит финансирование СБУ коллаборант Сальдо
СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо

Конечным бенефициаром предприятия, которое специаилизировалось на добыче, обработке и продаже гранита, являются члены семьи руководителя оккупационной администрации Херсонщины.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании директора одной из добывающих компаний Житомирской области, которого подозревают в финансировании оккупантов. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По словам правоохранителей, подозреваемым является директор одной из добывающих компаний Житомирской области, которая зарабатывала средства для финансирования оккупационной администрации Херсонской области.

Конечным бенефициаром указанной фирмы, как утверждают в СБУ, была семья коллаборанта Владимира Сальдо. Предприятие специализировалось на добыче, обработке и продаже гранита в промышленных масштабнах.

"Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины. В сентябре прошлого года по материалам СБУ были арестованы активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора. В ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Для реализации схем предприятие, как утверждают силовики, искусственно занижало объемы добытого сырья и продажи готовой продукции, а также существенно изменяло ее ценовую категорию, внося недостоверные сведения в отчетность. Из-за подобных действий миллионы гривен не направлялись в госбюджет.

Сумма убытков, нанесенных государству, оценивается в 4,5 млн гривен, а всю полученную прибыль отмывали через фирмы-прокладки. Руководителю добывающей компании объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

"ч. 2 ст. 209 — "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";

ч. 1 ст. 364-1 — "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы".

В ходе обысков оперативники обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, а также банковские карточки с доказательствами проведения сделок.

Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит Fullscreen
СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит Fullscreen
СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит Fullscreen
СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит Fullscreen
СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит
Житомир фирма Сальдо спонсирование оккупанты СБУ добыча гранит

Несколькими днями ранее сообщалось, что оперативники СБУ задержали в Киеве фейковых сотрудников Службы безопасности, которые продавали украинские паспорта гражданам РФ.

Неделей ранее сообщалось, что контрразведка СБУ предотвратила ракетные удары по Одессе, задержав коллаборанта, который собирал разведывательные данные и планировал корректировать обстрелы объектов критической инфраструктуры.