Директор добывающей компании на Житомирщине финансировал коллаборанта Сальдо, — СБУ (фото)

Конечным бенефициаром предприятия, которое специаилизировалось на добыче, обработке и продаже гранита, являются члены семьи руководителя оккупационной администрации Херсонщины.

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Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании директора одной из добывающих компаний Житомирской области, которого подозревают в финансировании оккупантов. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По словам правоохранителей, подозреваемым является директор одной из добывающих компаний Житомирской области, которая зарабатывала средства для финансирования оккупационной администрации Херсонской области.

Конечным бенефициаром указанной фирмы, как утверждают в СБУ, была семья коллаборанта Владимира Сальдо. Предприятие специализировалось на добыче, обработке и продаже гранита в промышленных масштабнах.

"Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины. В сентябре прошлого года по материалам СБУ были арестованы активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора. В ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Для реализации схем предприятие, как утверждают силовики, искусственно занижало объемы добытого сырья и продажи готовой продукции, а также существенно изменяло ее ценовую категорию, внося недостоверные сведения в отчетность. Из-за подобных действий миллионы гривен не направлялись в госбюджет.

Сумма убытков, нанесенных государству, оценивается в 4,5 млн гривен, а всю полученную прибыль отмывали через фирмы-прокладки. Руководителю добывающей компании объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

"ч. 2 ст. 209 — "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";

ч. 1 ст. 364-1 — "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы".

В ходе обысков оперативники обнаружили финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, а также банковские карточки с доказательствами проведения сделок.

[ + – ] СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо [ + – ] СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо [ + – ] СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо [ + – ] СБУ разоблачила директора фирмы, спонсировавшего коллаборанта Сальдо

Несколькими днями ранее сообщалось, что оперативники СБУ задержали в Киеве фейковых сотрудников Службы безопасности, которые продавали украинские паспорта гражданам РФ.

Неделей ранее сообщалось, что контрразведка СБУ предотвратила ракетные удары по Одессе, задержав коллаборанта, который собирал разведывательные данные и планировал корректировать обстрелы объектов критической инфраструктуры.