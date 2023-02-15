Схема сорвалась: СБУ помешали россиянам присвоить украинские суда в Испании (фото)

Подсанкционная компания с РФ договорилась с украинским предприятием о передаче судов на 10 млн долларов "для погашения долга". На суда наложили арест, а виновникам грозит 12 лет за решеткой.

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Служба безопасности Украины провела совместную операцию с испанскими коллегами. Правоохранители предотвратили попытки российской компании присвоить украинские суда. Деталями замысла преступников поделились в пресс-службе СБУ.

"Руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории испанского порта. Общая стоимость кораблей — более 10 млн долларов", — рассказали правоохранители.

Для реализации плана россияне обратились к должностным лицам украинского госпредприятия. Компания якобы договорилась об аренде плавсредств бизнес-структурой, контролируемой Россией.

"Потом участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании якобы за погашение долга посредством арестованных активов в Украине", — поделились служащие.

[ + – ] Судно, которое пыталось провладеть российская компания в Испании Фото: пресс-служба СБУ

Но украсть судно не получилось – махинации разоблачили. Причастные к организации установлены, а передача имущества заблокирована. В настоящее время плавсредства находятся под арестом, но после расследования вернутся в собственность Украины.

"Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества", — заявили в Службе безопасности.

Напомним, сегодня Фокус со ссылкой на прессрелиз ведомства сообщал, что СБУ объявила о подозрении "вагнеровцу". Доброволец из Беларуси воевал с июля прошлого года и в ноябре попал в плен. Подписал контракт, потому что хотел заработать, и уже примерно через две недели оказался на фронте. Оккупант пожаловался украинцам, что в ППК "Вагнер" пытки являются нормой и постоянно лишают зарплаты за непослушание.

Ранее, 13 февраля, в Офисе генпрокурора сообщили о побеге дежурного коллаборанта. Участник популярного украинского талант-шоу перешел на сторону России и даже занял должность "заммэра" в оккупированной Балаклее. Мужчина скрылся с оккупантами до того, как ВСУ освободили город. Раньше харьковчанин показывал трюки: бил себя топором и глотал огонь.