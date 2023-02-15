СБУ сообщила о подозрении "вагнеровцу" из Беларуси: хотел заработать, но попал в плен

Доброволец из Беларуси также рассказал сотрудникам СБУ о каторгах со стороны ЧВК "Вагнер" и о регулярных лишениях зарплат за непослушание.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении белорусскому наемнику, который воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Сотрудникам украинской спецслужбы удалось собрать полную доказательную базу того, что гражданин Беларуси добровольно отправился на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину. Находится он там с июля прошлого года.

"В составе российской оккупационной группировки участвовал в боевых действиях против украинских войск на Бахмутском направлении. В ноябре прошлого года наемник попал в плен подразделений Сил обороны во время боестолкновения вблизи Курдюмовки Донецкой области. Подписал контракт с группировкой "Вагнера", чтобы "заработать" денег", — говорится в сообщении.

Всего спустя десять дней боевой подготовки его отправили на фронт, где он брал участие в российских штурмах украинских городов. После задержания наемник дал все показания о своих военных преступлениях, а также предоставил данные лиц, которые причастны к этому.

Помимо полезной для украинской стороны информации он еще и пожаловался на пытки в ЧВК "Вагнер" а также постоянные лишения зарплаты за непослушание и невыполнение боевых приказов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевику о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях). Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет тюрьмы", — подытожили в СБУ.

Напомним, 9 февраля журналисты опубликовали видео, на котором "вагнеровцы" под Бахмутом зарубили своего раненого командира топором. В такой способ они пытались избавить своего сослуживца от страданий.

Также 9 февраля глава ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что набор заключенных в подразделение прекращен.