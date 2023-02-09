Полечили: "вагнеровцы" под Бахмутом зарубили своего раненого командира топором (видео)

Во время наступления командир получил ранения, а сослуживцы занесли его за сарай, где решили "избавить его от страданий", рассказали журналисты.

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В Донецкой области в районе Бахмута наемники ППК "Вагнер" расправились с командиром, зарубив его топором. Видео расправы выложили в телеграмм-канале "Ищи своих", который ведут украинские журналисты Владимир Золкин и Александр Карпенко.

"Оккупанты зарубили своего же командира топором. В окрестностях Бахмута "вагнеровцы" пытались наступать, но их командир получил ранения. Тогда сослуживцы отнесли своего командира за сарай и... зарубили топором. Есть предположение, что солдаты особо нежных чувств к своему командованию не испытывают, и это отличные новости", — прокомментировали видео авторы паблика.

По информации журналистов, видео расправы над командиром "вагнеровцев" сняли с дрона бойцы ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что 9 февраля глава ЧПК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что набор заключенных в подразделение прекращен. Сокращение количества завербованных зеков объясняется большими потерями, которые они понесли под Бахмутом в боях с декабря по январь.

8 февраля российское медиа ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник рассказал, что для создания малых штурмовых групп в ЧПК "Вагнер" не хватает людей. Опытные "вагнеровцы" не могут воевать из-за серьезных травм, поэтому становятся инструкторами или тыловыми командирами. Также в ЧПК "Вагнер" не удастся перестроиться на другую тактику, поскольку для этого нужно время, понимание ситуации и поставки техники с боеприпасами.