ЧВК "Вагнер" оказалась на грани выживания: СМИ назвали причину

"Вагнеровцы" прекратят существование, если не сменят тактику, однако ресурсов для этого на данный момент нет.

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Для создания малых штурмовых групп у ЧВК "Вагнер" не хватает людей — опытные бойцы уже не могут воевать в полную силу из-за ранений и группа боевиков нуждается в большом пополнении "новичками". Для этого российской организации придется перестроить свою тактику, однако времени на это в условиях полномасштабной войны нет. Об этом в среду, 8 февраля, сообщило российское медиа ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеграм-канала, "Вагнеру" придется изменить свою тактику с применения малых штурмовых групп на другую, так как для сохранения прежней "нет человеческого ресурса". Источник отметил, что опытные "вагнеровцы" не могут воевать из-за серьезных травм и становятся инструкторами или тыловыми командирами.

"Но эта система требует подпитки новичками, в очень и очень больших количествах. Ветерана с залеченным позвоночником и с пластинами в тазу вы уже в штурмовой строй не вернете", — говорится в посте.

Также у ЧВК "Вагнер" не получится перестроиться на другую тактику, так как для этого нужно время, понимание ситуации и снабжение техникой с боеприпасами, чего на данный момент нет, констатирует источник телеграм-канала. В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил РФ ожидает, что основатель ЧВК Евгений Пригожин "сам согласится на статус локального подразделения в их составе", однако этого, по данным источника, не произойдет, из-за чего возникает проблема "куда девать Пригожина".

"Раньше, в той же Сирии, попасть в Оркестр — это было достижение, отбор был бешенный. Сейчас же — хоть бы кого-то получить. Оставшиеся уже сами латанные-перелатанные, и с каждым днем все сложнее Вагнер просто выживают", — говорится в посте.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Российский министр обороны Сергей Шойгу усиливает конфликт с террористической группировкой ЧВК "Вагнер", он намеренно не упоминает об их участии в боях и все "успехи" приписывает регулярным войскам.

Также мы писали, что отбывающим срок в российских тюрьмах начали угрожать новыми уголовными делами, если они откажутся ехать воевать в Украину, а тем, кто даст согласие, обещают закрыть уголовные дела.