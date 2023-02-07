Шойгу идет на обостение отношений с "вагнеровцами", — ГУР

Российский министр обороны специально не упоминает о деятельности "вагнеровцев", приписывая все "заслуги" только регулярным войскам.

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Российский министр обороны Сергей Шойгу усиливает конфликт с террористической группировкой ЧВК "Вагнер", он намеренно не упоминает об их участии в боях и все "успехи" приписывает регулярным войскам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Российские пропагандистские СМИ сообщили, что на последнем совещании Шойгу сообщил, что российские войска якобы полностью контролируют Клещиевку, Соледар, Краснополье, Николаевку и Благодатное, что в Донецкой области, а также Подгорное и Лобовое в Запорожской области. Он подчеркнул, что все "успехи" были добыты благодаря исключительно действиям регулярных войск.

При этом Шойгу специально не упомянул о роли боевиков ЧВК "Вагнера" на всех направлениях, которые он перечислил, хотя регулярная армия выполняет роль "сил поддержки" во время атак.

"Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России", — сказано в сообщении ГУР.

Следует отметить, что украинское командование подтвердило только информацию об отходе украинских военных из города Соледар. Информация об оккупации остальных населенных пунктов, которые указывал Шойгу, не поступала.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 23 января российское Минобороны провело рокировку командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым прежде руководил Сергей Кузовлев, теперь возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Кузовлев, в свою очередь, будет командовать Южным военным округом.

Кроме того, Фокус информировал, что ЧВК "Вагнер" возобновила масштабную вербовку среди заключенных, предлагая им контракт для участия в боевых действиях в Украине.