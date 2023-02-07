Шойгу сообщил о захвате российскими войсками 7 населенных пунктов Запорожской и Донецкой областей

Тем временем Генштаб ВСУ не подтверждают информацию главы Минобороны РФ. В очередной сводке говорится, что населенные пункты попали под обстрел оккупантов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу 7 февраля в ходе селекторного совещания ведомства заявил, что населенные пункты Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное и Николаевка Донецкой области, а также Подгорное и Лобковое Запорожской области находятся под контролем ВС РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Также глава оборонного ведомства утверждает, что в районе Бахмута и Угледра российские войска "успешно развиваются боевые действия".

"В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска (Бахмута)", — сказал Шойгу.

Также министр заявил, что российская армия якобы "перемалывает" технику западного образца, которая предоставляется ВСУ в качестве военной помощи.

"Российские войска продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — заявил Шойгу.

Заявление Генштаба ВСУ

Между тем в официальной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 7 февраля не подтверждается захват противником вышеуказанных населенных пунктов, кроме Соледара. Так как еще 25 января командование ВСУ официально подтвердило вывод украинских войск с города Соледар.

Из вышеуказанных пунктов в сводке Генштаба упоминается только Клещеевка, которая попала под вражеский огонь.

"На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Спорное, Берестово, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка", — сообщает пресс-служба ВСУ.

Также отсутствует информация о населенных пунктах Лобковое и Подгорное Запорожской области, однако возможно они были конкретно не названы, так как в сводке говорится о 23 населенных пунктах, которые были обстреляны противником.

"На Запорожском направлении обстреляны районы 23 населенных пункта, в частности: Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное на Запорожье", — говорится в сообщении Генштаба.

Также отсутствует информация относительно захвата населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях от оперативного командования "Південь".

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Напомним, замглавы Минобороны Украины Анны Маляр 4 февраля заявила, что военное руководство РФ поставило задачу окружить Бахмут, и для ее выполнения противник задействовал большие силы. Кроме того оккупанты развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

По мнению экспертов Института изучения войны российские силы попытаются использовать захваченные в Соледаре позиции как плацдарм для атак на направлении Северска. В очередной сводке от 2 февраля говорилось о том, что противник пытается создать угрозу окружения для оборонительных позиций ВСУ на западном берегу Северского Донца.