Россия заканчивает подготовку к наступлению. Под ударом Донбасс, Запорожье и Киев

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Расчет на то, что для сдерживания этих атакующих ударов Украина вынуждена будет вводить в бой те высококачественные резервы, которые сейчас готовятся в странах-союзницах, и тем самым израсходует свой наступательный потенциал.

Разумеется, ни Киева, ни Одессы и так далее, враг не возьмет. Войска агрессора вряд ли вообще получат серьезное продвижение. Разве что повторится ситуация лета прошлого года, когда недоимперия практически вышла к админграницам Луганской области. Но для врага важнее к осени 2023 года окончательно перевести боевые действия в затяжную позиционную форму. Превратить все в войну на истощение. Потому что в такой войне у Украины шансы минимальны.

Да, у недоимперии заканчивается современное вооружение, а нам поступает его все больше и больше. Но ведь старое, советских времен — там остается. Старые гаубицы Д-30 стреляют неточно, но стреляют. И старый незащищенный танк Т-55 медленно, но движется. И тоже стреляет. И безропотные мобики без надежных бронежилетов и связи, вооруженные "калашами", ползут вперед и тоже стреляют в сторону наших позиций. Мрут, как мухи, например, улицы Соледара завалены трупами оккупантов, но ползут.

По законам больших чисел какая-то часть этих снарядов и пуль будет попадать в наших воинов. А на той стороне ресурсы живой силы в десятки раз больше. И ее в недоимперии, как выяснилось, не жаль никому. Ни, понятное дело, генералам, воюющим по-сталински, ни родным и близким отправляемых на убой мобиков, ни самим мобилизованным, с тоской и безысходностью, но таки бредущим на бойню.

В таком режиме, тупо давя могилизованными и обстреливая из советского старья, недоимперия, к сожалению, способна воевать годами. А через пару лет в США может прийти к власти президент-республиканец и поддержка Украины, скорее всего, существенно снизится. На это, собственно, в Кремле и расчет.

Украине жизненно необходимо переламывать ситуацию в этом году, не позволяя врагу затянуть войну, где он получит ресурсное преимущество по живой силе. Надо, грамотно маневрируя, сдержать наступление, которое начнется уже в феврале, измотать противника, а потом ввести в бой резервы и осуществить стремительное контрнаступление. То есть повторить то, что мы уже видели в исполнении ВСУ под Харьковом и Херсоном.

Освобождение оккупированных территорий должно быть масштабным и максимально показательным, чтобы в недоимперии начались внутриполитические потрясения. Понимаете, на потери им там плевать. А вот на поражения, которые не скрыть, там реагируют крайне болезненно. Истерично, я бы сказал.

В этом смысле направления нашего контрнаступления вполне очевидны. Это может быть продвижение в сторону Крыма с заходом на полуостров до линии Красноперекопска. Либо освобождение Донбасса, причем непосредственно Луганск и Донецк штурмовать вовсе не обязательно, достаточно взять их в блокаду и перерезать пути снабжения оружием и боеприпасами.

Эта задача выглядит вполне реальной с учетом того, что корпуса, сформированные из жителей Донбасса, практически обескровлены. А армия агрессора как не считала Донбасс своей российской территорией, так и не считает сейчас, особо упорно оборонять его она не станет. Наше успешное контрнаступление дает неплохой шанс на продуктивные переговоры на справедливых условиях о прекращении боевых действий. Разумеется, это не будет прочный мир, а только временная пауза. Но у нас появится возможность серьезно усилить свою обороноспособность, в первую очередь за счет собственного производства. А также заняться целенаправленным развалом недоимперии изнутри, что для Украины — жизненно важно.

В итоге: все необходимое, прежде всего масштабную деоккупацию, необходимо провести в этом году. Иначе нас завалят пушечным мясом и ржавым железом.

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