О Резникове и Буданове. Если в доме завелись мыши, бороться нужно с мышами или хозяевами дома?

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Потому что общественность требует? – Не смешите! Общественность уже не один год требует убрать из ОП Татарова и что? И если бы был хотя бы повод усомниться в порядочности Резникова. Но ведь нет — к нему ничего не прилипло… Тогда зачем? Зачем обезглавливать во время большого наступления врага ГУР? Зачем именно сейчас эти паузы в работе Минобороны и ГУРа, которые неизбежны при уходе одних и приходе на их место других руководителей? Это или глупость, или откровенное предательство.

Кому-то в ОП и парламенте не нравится, что Минобороны стало слишком эффективным в получении для ВСУ западных вооружений, о которых еще год назад не осмеливались и мечтать? Или кто-то переживает за РФ и оккупированные территории, где все чаще горят нефтебазы и военные объекты? А, может, кому-то не нравится слишком большая активность Буданова в СМИ? Может, кто-то увидел в нем потенциального политического противника?

Да, в Минобороны есть проблемы. А где их нет? Они начались там с приходом команды Резникова? Проворовавшиеся чиновники относятся к команде Резникова? У него было время и возможность во время войны без пауз устроить кадровые чистки? Кто вообще должен бороться с коррупцией — первый руководитель или специальные службы, которые зарплаты за это получают? Если в доме завелись мыши, бороться нужно с мышами или хозяевами дома?

А если наложить это еще и на недавнюю гибель руководства Министерства внутренних дел…

В общем, крайне странная и, на мой взгляд, крайне опасная ситуация. Сейчас, в самый ответственный момент на фронте, мы можем оказаться в ситуации замены коней на переправе одновременно и в ГУРе и в Минобороны. А выиграет от этого только враг.

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