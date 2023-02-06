Про Резнікова та Буданова. Якщо в будинку завелися миші, треба боротися з мишами чи господарями будинку?

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Бо громадськість потребує? — Не смішіть! Громадськість уже не один рік вимагає забрати з ОП Татарова, і що? І якби був хоча б привід засумніватися в порядності Резнікова. Але ж ні — до нього нічого не прилипло… Тоді навіщо? Навіщо обезголовлювати під час великого наступу ворога ГУР? Навіщо саме зараз ці паузи в роботі Міноборони та ГУРу, які неминучі під час відходу одних і приходу на їхнє місце інших керівників? Це або дурість, або відверта зрада.

Комусь в ОП і парламенті не подобається, що Міноборони стало надто ефективним в отриманні для ЗСУ західного озброєння, про яке ще рік тому не наважувалися й мріяти? Чи хтось хвилюється через РФ і окуповані території, де все частіше горять нафтобази та військові об'єкти? А, може, комусь не подобається надто велика активність Буданова в ЗМІ? Може, хтось побачив у ньому потенційного політичного супротивника?

Так, у Міноборони є проблеми. А де їх нема? Вони почалися там із приходом команди Резнікова? Чиновники, що до цього крали, належать до команди Резнікова? Він мав час і можливість під час війни без пауз влаштувати кадрові чистки? Хто взагалі має боротися з корупцією — перший керівник чи спеціальні служби, які зарплату за це отримують? Якщо в будинку завелися миші, треба боротися з мишами чи господарями будинку?

А якщо накласти це ще на нещодавню загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ...

Загалом украй дивна та, на мій погляд, украй небезпечна ситуація. Зараз, у найвідповідальніший момент на фронті, ми можемо опинитися в ситуації заміни коней на переправі одночасно і в ГУРі, і в Міноборони. А виграє від цього лише ворог.

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