СБУ сообщила о подозрении трем блоггерам за фейки и дискредитацию ВСУ (фото)

Блогер из оккупированного Крыма, посетивший эфир пропагандиста Соловьева, подозревается в коллаборационизме. Он оправдывает захват украинского полуострова ВС РФ.

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Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении прокремлевским блоггерам, которые распространяли фейки и поддерживали российскую агрессию. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех враждебных пропагандистов, которые занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины. Злоумышленники активно распространяли фейки о внутриполитической ситуации в Украине и дискредитировали Силы обороны. Для распространения деструктивного контента использовали тесно связанные интернет-ресурсы с российскими спецслужбами и подконтрольными им ботофермами", — заявили служащие.

Блогер, подозреваемый в дискредитации ВСУ и попытках свержения конституционного строя, проживает в Киеве. Он распространял дезинформацию о материально-техническом обеспечении украинских военных, поделились в ведомстве. Для распространения фейков столичный блоггер использовал издание "UPN" и одноименный канал на ютубе.

"Установлено, что сюжеты вражеского блоггера регулярно использовали российские спецслужбы и кремлевские пропагандисты для подготовки и проведения вражеских информ-диверсий. Кроме того, он причастен к попытке организации заказных акций "протеста" в Киеве, направленных на расшатывание внутренней обстановки в столице", — рассказали в СБУ.

Фокус нашел онлайн-издание и ютуб-канал с таким названием. Автор публиковал видео, в которых разные люди рассказывают об отсутствии подготовки мобилизованных парней в Украине. В одном из видео мужской голос сравнивает бойцов ВСУ с мясом. Его представляют как находящегося в госпитале раненого солдата, однако фото или видео с его лицом отсутствуют.

На сайте онлайн-издания еще 2 сентября 2022 года было опубликовано объявление, что команда приостанавливает свою деятельность. Авторы считают, что давали читателям больше чем эфиры телемарафона: "В течение этих трех месяцев мы прилагали максимум усилий, чтобы Вы имели возможность знать несколько больше, чем предлагает зрителю "ящик" с "єдиним марафоном"".

[ + – ] Объявление на сайте UPN о прекращении деятельности Фото: скриншот

Также о подозрении в коллаборационизме объявлено блогеру из временно оккупированного Крыма, который ведет несколько ютуб-каналов и собрал миллионную аудиторию. Более 1,5 млн подписчиков смотрят видео с оправданием действий России.

"Именно он является одним из частых гостей прямых телеэфиров кремлевских пропагандистов, в том числе на ток-шоу Соловьева", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудники ведомства подозревают в подрывной деятельности против Украины бывшего жителя Одессы, ныне скрывающегося в Донецке. Он собирал в соцсетях деньги для оккупантов.

"Установлено, что в июне 2021 года злоумышленник создал Телеграмм-канал "привидение новороссии", где призвал к сбору денег в поддержку российских оккупационных группировок РФ", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 20 февраля СБУ сообщила об объявлении подозрения 30 учителям. Педагоги занимались русификацией украинских школ и подозреваются в коллаборационизме. Сотрудники ведомства разоблачили руководителей двух учебных заведений, которые уничтожили украинские учебники и навязывали кремлевское видение истории нашего государства.

Также 16 февраля стало известно о признании виновным в суде священника-коллаборанта. Священник УПЦ МП проведет 7 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами. Он агитировал прихожан голосовать на псевдореферендуме за присоединение региона к РФ.