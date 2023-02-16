Священник из Донецкой области проведет 7 лет в тюрьме за коллаборантство, — СБУ

Священник открыто поддерживал российскую агрессию в Украине, а также агитировал местных жителей проголосовать на референдуме за присоединение в состав России.

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Священник УПЦ (МП), который призывал жителей Донецкой области поддержать Россию на "референдуме" проведет следующие 7 лет своей жизни в тюрьме. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы собрали все доказательства вины священника, который на добровольных основаниях сотрудничал с оккупантами из России. Речь идет о настоятеле одной из церквей УПЦ (МП) Лиманской общины в Донецкой области.

За все время оккупации он публично оправдывал действия российской армии в Украине, а также призывал местных оказать поддержку и сотрудничество захватчикам. Кроме того, он агитировал прихожан принять участие в псевдореферендуме и проголосовать за присоединение региона к России.

Сотрудникам СБУ удалось задержать коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий после деоккупации района.

"СБУ делает все, чтобы ни один предатель Украины и коллаборант не ушел от ответственности. Особое внимание уделяем тем, кто прикрываясь рясой, работает на врага. Подчеркиваю – наличие рясы и кадила не является удручающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам", – подчеркнул Глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.

На основании всех собранных доказательств суд признал священника виновным по ч. 5. Ст. 111-1 Криминального кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Теперь его лишили свободы на срок до 7 лет, а также было отобрано право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 12 лет с конфискацией имущества.

15 февраля СБУ сообщила о подозрении "вагнеровцу" из Беларуси. Тот добровольно отправился на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер", которая принадлежит Евгению Пригожину, и подписал контракт ради денег.

8 февраля СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по центру Харькова. Он причастен к обстрелам города 5 февраля 2023, из-за которых было повреждено здание университета им. Бекетова.