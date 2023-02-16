Священик із Донецької області проведе 7 років у в'язниці за колаборантство, — СБУ

Священик відкрито підтримував російську агресію в Україні й агітував місцевих жителів проголосувати на референдумі за приєднання до складу Росії.

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Священик УПЦ (МП), який закликав донеччан підтримати Росію на "референдумі", проведе наступні 7 років свого життя у в'язниці. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Співробітники спецслужби зібрали всі докази провини священика, який на добровільних засадах співпрацював із окупантами з Росії. Йдеться про настоятеля однієї з церков УПЦ (МП) Лиманської громади на Донеччині.

За весь час окупації він публічно виправдовував дії російської армії в Україні, а також закликав місцевих надати підтримку та співпрацю загарбникам. Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за приєднання регіону до Росії.

Співробітникам СБУ вдалося затримати колаборанта під час стабілізаційних заходів після деокупації району.

"СБУ робить усе, щоб жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Особливу увагу приділяємо тим, хто, прикриваючись рясою, працює на ворога. Наголошую — наявність ряси та кадила не є обтяжливою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Вирок суду — ще один чіткий сигнал усім колаборантам", — наголосив Глава СБУ, генерал-майор Василь Малюк.

На основі всіх зібраних доказів суд визнав священика винним за ч. 5. ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі його позбавили волі на строк до 7 років, а також відібрали право обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 12 років із конфіскацією майна.

15 лютого СБУ повідомила про підозру "вагнерівцю" з Білорусі. Той добровільно вирушив на війну проти України в складі ПВК "Вагнер", що належить Євгенію Пригожину, та підписав контракт заради грошей.

8 лютого СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по центру Харкова. Він причетний до обстрілів міста 5 лютого 2023 року, через які було пошкоджено будівлю університету ім. Бекетова.