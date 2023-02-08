Коригував ракетні удари по центру Харкова: СБУ затримала агента РФ

Російський агент причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року, через які було пошкоджено будівлю університету ім. Бекетова.

Related video

Співробітники СБУ затримали зрадника, що координував ворожі "прильоти". Результати його роботи — загиблі мирні мешканці та зруйнована цивільна інфраструктура міста. Про це повідомила пресслужба СБУ у соцмережах.

Місцевий мешканець, що виявився коригувальником, співпрацював з російською військовою розвідкою. Агент приховано фіксував місця дислокації бійців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури для ворогів. Росіяни використовували локації як цілі, а після обстрілів ставили цьому ж агенту завдання показати результати влучань.

"Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що зрадник зв’язувався з куратором через електронні канали зв’язку і суворо дотримувався конспірації. На "завдання" він вирушав без мобільних телефонів, щоб уникнути відстеження.

СБУ затримала коригувальника "на гарячому" – під час збору інформації про результати ракетного обстрілу корпусу Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова. Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді.

"Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — розповіли в Службі безпеки.

Нагадаємо, вчора Василь Малюк розповів про нові підходи у роботі СБУ. Голова спецслужби повідомив, що за минулий рік 6 співробітників відомства стали Героями України, 4 з них – посмертно.

Як повідомляв Фокус, Василя Малюка призначили головою Служби безпеки України 7 лютого. Раніше військовослужбовець очолював СБУ як виконувач обов'язків. За його кандидатуру в парламенті проголосували 324 нардепи.