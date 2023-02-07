Випереджаємо ворога: Василь Малюк розповів про нові підходи у роботі СБУ (відео)

За словами голови спецслужби, контррозвідники та підрозділ військової розвідки виконують надскладні завдання. Протягом минулого року 6 співробітників відомства стали Героями України, з них 4 – посмертно.

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Працівники Служби безпеки України успішно викривають агентурні мережі Росії, розслідують воєнні злочини окупантів та борються з п'ятою колоною. Про це заявив 7 лютого новопризначений голова СБУ Василь Малюк під час виступу у Верховній Раді України.

Василь Малюк зазначив, що розуміє весь рівень загроз, які виникли в країні через повномасштабну війну з Росією. Він розповів про особистий бойовий досвід.

"З першого дня повномасштабного вторгнення разом із побратимами захищав Київську, Донецьку та Луганську області, а також південь країни", — заявив начальник СБУ.

[ + – ] Малюк розповів у Раді про успіхи СБУ за останні пів року

За його оцінками, спецслужба працює системно та проводить унікальні спецоперації.

"Викриваємо російські агентурні мережі, розслідуємо воєнні злочини окупантів, боремося з п'ятою колоною та агентами в рясах. Протидіємо внутрішньому ворогові", — пояснив глава СБУ.

Василь Малюк розповів про успіхи СБУ за останні пів року. Фахівцям вдалося переформатувати підрозділи контррозвідки та військової розвідки для виконання надскладних завдань.

“Не можу розкрити деталі всіх спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 з них нагороджені званням Герой України. Чотири, на жаль, посмертно. Є понад 500 державних нагород, більшість – ордени "За мужність" та "Богдана Хмельницького". Ці люди виконують надскладні та надважливі завдання", – наголосив він.

Малюк заявив, що найголовнішим завданням СБУ є виконання доручень президента України Володимира Зеленського.

"Змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову та сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни", – зауважив голова спецслужби.

Першочерговими завданнями залишаються очищення служби, боротьба з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками на всіх рівнях.

"Це вимагає від спецслужби комплексного підходу – коли кожен напрямок діяльності розвивається однаково якісно та рівномірно", — сказав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 7 лютого підтримала призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України.

Фокус 1 лютого писав про масові обшуки в українських топчиновників, бізнесменів та політиків, які проводили співробітники СБУ та БЕБ. Малюк говорив про виконання завдання, поставленого Зеленським.

Обшуки провели, зокрема, вдома у бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про грошові махінації в "Укрнафті" та "Укртатнафті".