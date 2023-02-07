Верховна Рада підтримала призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ (фото)

За словами нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру нового глави силового відомства не підтримали фракції "Голос" та "Європейська солідарність".

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Василь Малюк призначений головою Служби безпеки України. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі з посиланням на рішення Верховної Ради України.

Раніше Малюк очолював СБУ як виконувач обов'язків. За словами парламентаря, за його кандидатуру проголосували 324 народні обранці.

"На голосуванні були присутні президент України, віцепрезидент, прем'єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, поверненню та звільненню наших героїв", — написав Железняк.

Також Железняк навів цитату Василя Малюка під час виступу у парламенті. Глава СБУ наголосив, що служба "буде очищена від зрадників".

"Я військовий і все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент — боротьба з колаборантами на всіх рівнях", — заявив Малюк.

Хто такий Василь Малюк

Як писав Фокус раніше, Василь Малюк у 2005 році здобув вищу юридичну освіту у Національній академії СБУ за спеціальністю правознавство.

З 2001 року силовик служив у регіональних органах СБУ. Він обіймав посади від оперуповноваженого до начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року перейшов працювати до Центрального управління СБУ у Києві. У березні цього ж року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Глава держави 26 липня 2021 року звільнив Малюка та ще 3 посадових осіб СБУ — начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексія Корнійчука, начальника управління СБУ у Чернівецькій області Віталія Монастирецького та виконувача обов'язків голови Антитерористичного центру при СБУ.

18 липня 2022 року президент призначив Василя Малюка виконувачем обов'язків голови СБУ.

Нагадаємо, 1 лютого глава СБУ Василь Малюк, коментуючи обшуки у топчиновників та бізнесменів повідомив, що силовики та правоохоронці виконують завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про відпрацювання осіб, "які своїми діями шкодять безпеці держави".

Раніше, 27 січня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що найближчим часом проводитиметься масштабна інформаційно-психологічна спецоперація РФ, мішень якої, серед іншого, може стати голова СБУ Малюк.

21 грудня минулого року Василь Малюк заявив, що СБУ завадила росіянам вбити голову ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова.