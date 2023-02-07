Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка на должность главы СБУ (фото)

По словам нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру нового главы силового ведомства не поддержали фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

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Василий Малюк назначен главой Службы безопасности Украины. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале со ссылкой на решение Верховной Рады Украины.

Ранее Малюк возглавлял СБУ в качестве исполняющего обязанности. По словам парламентария, за его кандидатуру проголосовали 324 народных избранника.

"На голосовании присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО, генеральный прокурор.В своем выступлении президент призвал народных депутатов голосовать за Василия Малюка. Отметил роль в противодействии агрессии, возвращению и освобождению наших героев", — написал Железняк.

Также Железняк привел цитату Василия Малюка в ходе выступления в парламенте. Глава СБУ подчеркнул, что служба "будет очищена от предателей".

"Я военный и всю жизнь посвятил защите страны. Будет очищение службы от предателей. Особый акцент — борьба с коллаборантами на всех уровнях", — заявил Малюк.

Кто такой Василий Малюк

Как писал Фокус ранее, Василий Малюк в 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии СБУ по специальности правоведение.

С 2001 года силовик служил в региональных органах СБУ. Он занимал должности от оперуполномоченного до начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В январе 2020 года перешел работать в Центральное управление СБУ в Киеве. В марте этого же года Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Глава государства 26 июля 2021 года уволил Малюка и еще 3 должностных лиц СБУ – начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексея Корнийчука, начальника управления СБУ в Черновицкой области Виталия Монастырецкого и исполняющего обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ Руслана Баранецкого.

18 июля 2022 года президент назначил Василия Малюка исполняющим обязанности главы СБУ.

Напомним, 1 февраля глава СБУ Василий Малюк, комментируя обыски у топ-чиновников и бизнесменов сообщил, что силовики и правоохранители выполняют задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об отработке лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства".

Ранее, 27 января, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ближайшее время будет проводиться масштабная информационно-психологическая спецоперация РФ, мишенями которой, среди прочего может стать глава СБУ Малюк.

21 декабря прошлого года Василий Малюк заявил, что СБУ помешала россиянам убить главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова.