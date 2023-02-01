"Наносим удар по внутреннему врагу": глава СБУ Малюк о массовых обысках

По словам руководителя Службы безопасности Украины, сегодняшние следственные действия — лишь первый этап комплексной работы, которую спецслужбы выполняют по поручению президента Владимира Зеленского.

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал массовые обыски, которые прошли в среду. Заявление главы СБУ опубликовал пресс-центр ведомства 1 февраля.

По словам Малюка, силовики и правоохранители выполняют задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, речь идет об отработке лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства". Спецслужбы проводят обыски у агентов российских спецслужб, представителей организованной преступности, чиновников и коррупционеров.

"Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержания злоумышленников разного калибра", — рассказал Василий Малюк.

Как отметил руководитель СБУ, речь идет только о первом этапе комплексной работы, которую уже проводит ведомство.

"Каждый преступник, который имеет дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать — мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", — подчеркнул глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В СБУ также отмечают, что в связи с большим объемом материалов общественность будут информировать об обысках и других следственных действий в течение ближайших дней.

Массовые обыски в Украине 1 февраля

1 февраля силовики и правоохранители провели ряд обысков у топ-чиновников, бизнесменов и политиков. Так, сотрудники СБУ и БЭБ нагрянули домой к бизнесмену Игорю Коломойскому. Следственные действия проводили по делу о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также СБУ проводила обыски у нардепа Вадма Столара. Политика подозревают в финансировании терроризма.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили бывшего начальника Департамента государственных закупок и материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого в растрате 100 млн грн государственных средств.

Также сообщалось о том, что сотрудники ГБР объявили о подозрении экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. По данным "Украинской правды", его в причинении ущерба государству в размере 1,5 млрд гривен.

Вместе с тем руководитель фракции "Слуга народа" Давил Арахамия сообщил, что весь руководящий состав Государственной таможенной службы Украины будет уволен 1 февраля.

Фокус также детально о том, у кого проводили обыски и кто получил подозрения в ходе следственных действий 1 февраля.