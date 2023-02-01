Разобленичение схем на 40 млрд грн: СБУ рассказала об утренних обысках у Коломойского (фото)

Силовики раскрыли масштабную схему присвоения 40 млрд грн бывшим менеджером компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". По версии следствия, преступная деятельность совершалась в интересах фактических собственников и бенефициаров компании, одним из которых является Игорь Коломойский.

Related video

В Службе безопасности Украины прокомментировали обыски у украинского бизнесмена Игоря Коломойского утром 1 февраля. Сообщается, что силовики раскрыли масштабную схему присвоения 40 млрд грн бывшим менеджером компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что противоправные механизмы проводились совместно с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

По данным следователей, преступная деятельность совершалась в интересах фактических собственников и бенефициаров компании, одним из которых является Игорь Коломойский.

В рамках уголовных производств задокументированы 10 эпизодов преступной деятельности. В частности:

вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании; уклонение ими от уплаты налогов; создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов

"В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины", — сказано в сообщении.

Напомним, 1 февраля СМИ писали, что СБУ и БЭБ провели обыски в доме Коломойского. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Ранее, 7 ноября, на заседании Ставки было принято решение о переходе в собственность Украины ряда компаний. В частности, под государственный контроль вернули компанию "Укрнафта". Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что это необходимый шаг для воюющей страны и отметил, что отныне производства будут работать на обеспечение ВСУ.