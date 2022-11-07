"Необходимы для государства": Зеленский о национализации компаний "Мотор Сич" и "Укрнафта"

Верховный главнокомандующий назвал национализацию предприятий необходимым шагом для воюющей страны и отметил, что отныне компании будут работать на обеспечение ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего было принято решение переходе в государственную собственность компаний АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта". Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий отметил, что переход компаний в собственность государства был проведен в соответствии с украинским законодательством. По словам Зеленского, национализированные предприятия будут обеспечивать нужды Вооруженных сил Украины.

"В эти тяжелые времена мы должны направить все силы для освобождения нашей земли и людей, поддержки нашей армии", — пишет Владимир Зеленский.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов сообщал, что переход стратегически важных объектов инфраструктуры в собственность государства является "военной необходимостью". Он отметил, что отныне предприятиями будет руководить Министерство обороны Украины.

Данилов также заявил, что национализированные компании со временем могут вернуться к своим предыдущим собственникам. Однако такой сценарий возможен только после отмены военного положения в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверил, что после национализации предприятия будут работать в прежнем формате. При этом, копании могут получить больше заказов, а также получить государственные гарантии в вопросах производства. Премьер также отметил, что предприятия, которые были вынуждены приостановить работу, снова вернутся в строй.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия тоже должны работать на победу Украины", — сообщил Денис Шмыгаль.

Отметим, что бывший глава компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев в 2000 году получил российское гражданство. Бизнесмен состоял в "Партии регионов", а также был уличен в поставках Российской Федерации товаров для штурмовой авиации, за что был задержан СБУ.

Ранее Фокус также писал о том, что по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка задержанный Вячеслав Богуслаев может повторить судьбу Виктора Медведчука. Подоляк не исключает, что гражданин РФ Богуслаев может быть обменян на украинских военнопленных.