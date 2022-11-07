"Необхідні для держави": Зеленський про націоналізацію компаній "Мотор Січ" та "Укрнафта"

Верховний головнокомандувач назвав націоналізацію підприємств необхідним кроком для країни, що воює, і зазначив, що відтепер компанії працюватимуть на забезпечення ЗСУ.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про перехід у державну власність компаній АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта". Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що перехід компаній у власність держави було проведено відповідно до українського законодавства. За словами Зеленського, націоналізовані підприємства забезпечуватимуть потреби Збройних сил України.

"У ці важкі часи ми повинні направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії", — пише Володимир Зеленський.

Раніше глава РНБО Олексій Данілов повідомляв, що перехід стратегічно важливих об'єктів інфраструктури у власність держави є військовою необхідністю. Він наголосив, що відтепер підприємствами керуватиме Міністерство оборони України.

Данілов також заявив, що націоналізовані компанії згодом можуть повернутися до своїх попередніх власників. Однак такий сценарій можливий лише після скасування воєнного стану в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що після націоналізації підприємства працюватимуть у колишньому форматі. За таких умов компанії можуть отримати більше замовлень, а також отримати державні гарантії з питань виробництва. Прем'єр також зазначив, що підприємства, які були змушені призупинити роботу, знову повернуться в стрій.

"Українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Усі ми працюємо заради нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України", — повідомив Денис Шмигаль.

Зазначимо, що колишній глава компанії "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв у 2000 році отримав російське громадянство. Бізнесмен перебував у "Партії регіонів", а також був помічений у постачанні Російській Федерації товарів для штурмової авіації, за що був затриманий СБУ.

Раніше Фокус також писав про те, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, затриманий В'ячеслав Богуслаєв може повторити долю Віктора Медведчука. Подоляк не заперечує, що громадянин РФ Богуслаєв може бути обміняним на українських військовополонених.