У Зеленського допустили обмін із РФ президента "Мотор Січі" Богуслаєва на українських полонених

За інформацією ЗМІ, В'ячеслав Богуслаєв є громадянином Росії із 2000 року.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк допустив обмін із РФ затриманого президента українського підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуславєва на українських військовополонених. Про це він заявив в ефірі "Сьогодні".

"Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список", — заявив він.

Подоляк навів приклад обміну колишнього нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, якого вдалося обміняти на 215 українських захисників. Він зазначив, що до питання обміну потрібно дуже дбайливо і акуратно ставитися, але виключати такий самий результат із Богуслаєвим, як був із Медведчуком, він не став.

"Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того, щоб забрати своїх пацанів", — сказав Михайло Подоляк.

Зазначимо, 24 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що глава "Мотор Січі" Богуслаєв є громадянином Росії з 2000 року. Відтоді він зробив кар'єру не лише у бізнесі, а й у політиці. Будучи народним депутатом від "Партії регіонів", Богуслаєв отримав доступ до держтаємниці.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ підтвердила затримання Богуслаєва, а також начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства "Мотор Січ". За інформацією слідства, компанія постачала до Росії товари для штурмової авіації через компанії інших країн.

Після цього президента підприємства суд узяв під варту, він проведе СІЗО 60 днів. За цей час спецслужби проводитимуть досудове розслідування.