Президента "Мотор Січ" Богуслаєва взяли під варту (фото)

Богуслаєв проведе в СІЗО 60 днів. Його підозрюють у колабораціонізмі та допомозі державі-агресору. Зокрема, в СБУ висунули версію, що президент "Мотор Січ" постачав російській армії двигуни для гелікоптерів.

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Суд узяв під варту президента підприємства "Мотор Січ", колишнього народного депутата В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомила Служба безпеки України на своєму офіційному телеграм-каналі.

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням СБУ й Офісу Генпрокурора обрав Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом наступних 60 днів. Весь цей час екснардеп перебуватиме в ізоляторі, тоді як компетентні органи проводитимуть досудове розслідування.

Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

[ + – ] В'ячеслав Богуслав в суді під час читання постанови суду про своє утримання під вартою Фото: СБУ

Справа Богуслаєва: чому директор "Мотор Січ" опинився у СІЗО

Правоохоронці встановили, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України В'ячеслав Богуслаєв, відомий також як нардеп від "Партії Регіонів", продовжував постачати двигуни й інші запчастини до російських ударних вертольотів.

СБУ навіть опублікувала аудіозаписи його телефонних розмов, що підтверджують співпрацю Богуслаєва з російською стороною.

До речі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Шевченківський райсуд обрав і для ще одного фігуранта справи — керівника одного з департаментів "Мотор Січі".

[ + – ] Богуслаєва підозрюють у колабораціонізмі та допомозі РФ Фото: СБУ

Раніше СБУ підтвердила затримання президента "Мотор Січ" Богуслаєва. Силовики крім екснардепа також затримали начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. За інформацією слідства, компанія "Мотор Січ" постачала окупантам товари для штурмової авіації.

Крім того, ЗМІ писали про те, що глава АТ "Мотор Січ" 22 роки є громадянином РФ. Журналісти опублікували документи, що підтверджують отримання Богуслаєвим російського паспорта в 2000 році. З того часу він зробив кар'єру не тільки в бізнесі, а й у політиці, отримавши доступ до держтаємниці.