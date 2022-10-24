Президента "Мотор Сич" Богуслаева взяли под стражу (фото)

Богуслаев проведет в СИЗО 60 дней. Его подозревают в коллаборационизме и помощи госсударству-агрессору. В частности, в СБУ выдвинули версию, что президент "Мотор Сич" поставлял российской армии двигатели для вертолетов.

Related video

Суд взял под стражу президента предприятия "Мотор Сич", бывшего народного депутата Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщила Служба безопасности Украины на своем официальном Телеграм-канале.

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству СБУ и Офиса Генпрокурора избрал Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей течение следующих 60 дней. Все это время экс-нардеп будет пребывать в изоляторе, вто время как компетентные органы будут проводить досудебное расследование.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме и пособничестве госсударству-агрессору.

[ + – ] Вячеслав Богуславе в суде во время чтения постановления суда о своем содержании под стражей Фото: СБУ

Дело Богуслаева: почему директор "Мотор Сич" оказался в СИЗО

Правоохранители установили, что даже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Вячеслав Богуслаев, известный также как нардеп от "Партии Регионов", продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

СБУ даже опубликовала аудиозаписи телефонных его разговоров, подтверждающих сотрудничество Богуслаева с российской стороной.

К слову, меру пресечения в виде содержания под стражей Шевченковский райсуд избрал и для еще одного фигуранта дела — руководителя одного из департаментов "Мотор Сичи".

[ + – ] Богуслаева подозревают в коллаборационизме и помощи РФ Фото: СБУ

Ранее СБУ подтвердила задержание президента "Мотор Сич" Богуслаева. Силовики, помимо экс-нардепа, также задержали начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия. По информации следствия, компания "Мотор Сич" поставляла оккупантам товары для штурмовой авиации.

Кроме того, СМИ писали о том, что глава АО "Мотор Сич" 22 года является гражданином РФ. Журналисты опубликовали документы, подтверждающие получение Богуслаевым российского паспорта в 2000 году. С тех пор он сделал карьеру не только в бизнесе, но и в политике, получив доступ к гостайне.