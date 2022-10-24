Глава АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев 22 года является гражданином РФ, — СМИ (фото)

Журналисты опубликовали документы, подтверждающие получение Богуслаевым российского паспорта в 2000 году. С тех пор он сделал карьеру не только в бизнесе, но и в политике, получив доступ к гостайне.

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Глава корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев с 2000 года имеет российское гражданство, сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы". В распоряжении журналистов оказались документы, доказывающие это, в частности, выписка из системы АС "Роспаспорт".

Согласно выписке, Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении российского паспорта 15 октября 2000 года, он хотел обменять советский паспорт от 1979 года. Спустя три дня документ ему выдали.

Руководитель "Мотор Сич" также получил индивидуальный налоговый номер российского налогоплательщика, номер привязан к его паспорту гражданина РФ. Журналисты узнали об этом, найдя информацию на сайт налоговой службы России.

Журналисты проверили номер паспорта в реестре Главного управления по миграции МВД. В реестре документ числится как действительный.

Издание напоминает, что, будучи российским гражданином, Богуслаев не только возглавлял корпорацию "Мотор Сич", но и строил политическую карьеру. Он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года четырежды избирался народным депутатом: сначала от "Партии регионов", затем — как самовыдвиженец. В парламенте Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, имел доступ к государственной тайне.

В пресс-службе АО "Мотор Сич" заявили, что им ничего неизвестно о российском гражданстве их начальника.

Напомним, СМИ сообщили о задержании Вячеслава Богуслаева вечером 22 октября. На следующий день СБУ подтвердила это, отметив, что президента "Мотор Сич" подозревают в поставках России авиационных двигателей для ударных вертолетов даже после начала февральского вторжения российской армии в Украину. Кроме него задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности АО. Обоих задержанных подозревают в коллаборационистской деятельности и пособничестве стране-агрессору.

Позднее СБУ обнародовала аудиозаписи разговоров Богуслаева с руководителями российских предприятий. В частности, он обсуждал с россиянами пути доставки украинских запчастей в Россию через третьи страны и надеялся на продолжение наступления российских войск.