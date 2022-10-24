СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, доказывающие его сотрудничество с РФ

После полномасштабного вторжения президент "Мотор Сич" поставлял в страну-агрессор запчасти для штурмовой авиации.

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Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи разговоров президента предприятия "Мотор Сич", Вячеслава Богуслаева, доказывающие его лояльное отношение к Российской Федерации . Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как утверждает СБУ, даже после полномасштабного вторжения РФ компания продолжала поставлять в страну-агрессор двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым руководство "Мотор Сич" способствовало обстрелу украинских населенных пунктов, отмечает пресс-служба ведомства.

При этом сам Богуслаев оправдывал военную агрессию РФ. Он также выражал надежду, что Владимир Путин не остановит наступление российских войск и рассуждал о "нацистах" в Украине.

В одном из разговоров человек, которого СБУ идентифицирует как президента "Мотор Сич" [фамилию подозреваемого в ведомстве по-прежнему не называют], утверждает, что на территорию предприятия упала крылатая ракета "Искандер", однако руководство завода "на Россию не в обиде".

"Искандер, Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем", –– предположительно говорит Богуслаев.

При этом президент "Мотор Сич" отмечает, что в Киеве через обстрелы ВС РФ погибло много людей.

В марте подозреваемый также говорил с президентом и председателем совета директоров российского предприятия "Двигатели "Владимир Климов –– Мотор Сич" Анатолием Ситновым. Предположительно Богуслаев предлагает ему отправить оборудование из Запорожья в Россию через третьи страны.

"Запчасти мы готовы вам отправить. Только подумай, через Хорватию или где там у вас была, Черногория? У вас где-то были хорошие концы", –– комментирует он.

В мае президент "Мотор Сич" подтвердил в разговоре с бывшим гендиректором авиастроительной компании "Роствертол" Петром Мотренко, что запорожское предприятие отправляет в Россию десятки авиадвигателей, в частности –– Д-136.

Напомним, украинские СМИ сообщили о задержании Вячеслава Богуслаева вечером 22 октября. На следующий день СБУ подтвердила распространившуюся информацию. Как рассказали в ведомстве, президента "Мотор Сич" подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения предприятие продолжало поставлять в Россию авиадвигатели. Кроме него силовики также задержали начальника департамента внешне-экономической деятельности АО.