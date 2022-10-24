СБУ опублікувала записи розмов Богуслаєва, які доводять його співпрацю з РФ

Після повномасштабного вторгнення президент "Мотор Січ" постачав у країну-агресорку запчастини для штурмової авіації.

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Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи розмов президента підприємства "Мотор Січ", В'ячеслава Богуслаєва, які доводять його лояльне ставлення до Російської Федерації. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Як стверджує СБУ, навіть після повномасштабного вторгнення РФ компанія продовжувала постачати в країну-агресорку двигуни та інші запчастини для ударних російських вертольотів. Тим самим керівництво "Мотор Січ" сприяло обстрілу українських населених пунктів, зазначає пресслужба відомства.

Водночас сам Богуслаєв виправдовував військову агресію РФ. Він також висловлював надію, що Володимир Путін не зупинить наступ російських військ і міркував про "нацистів" в Україні.

В одній із розмов людина, яку СБУ ідентифікує як президента "Мотор Січ" [прізвище підозрюваного у відомстві, як і раніше не називають], стверджує, що на територію підприємства впала крилата ракета "Іскандер", проте керівництво заводу "на Росію не в образі".

"Іскандер, Іскандер-М впав на території заводу. Ми без будь-якої злості до цього ставимося, абсолютно. Ми всі розуміємо", — ймовірно говорить Богуслаєв.

Водночас президент "Мотор Січ" зазначає, що в Києві через обстріл ЗС РФ загинуло багато людей.

У березні підозрюваний також говорив з президентом і головою ради директорів російського підприємства "Двигуни "Володимир Климов — Мотор Січ" Анатолієм Сітновим. Імовірно Богуслаєв пропонує йому відправити обладнання із Запоріжжя до Росії через треті країни.

"Запчастини ми готові вам відправити. Тільки подумай, через Хорватію чи де там у вас була, Чорногорія? У вас десь були добрі кінці", — коментує він.

У травні президент "Мотор Січ" підтвердив у розмові з колишнім гендиректором авіабудівної компанії "Роствертол" Петром Мотренком, що запорізьке підприємство відправляє до Росії десятки авіадвигунів, зокрема Д-136.

Нагадаємо, українські ЗМІ повідомили про затримання В'ячеслава Богуслаєва увечері, 22 жовтня. Наступного дня СБУ підтвердила інформацію, що поширилася. Як розповіли у відомстві, президента "Мотор Січ" підозрюють у тому, що після початку повномасштабного вторгнення підприємство продовжувало постачати до Росії авіадвигуни. Крім нього, силовики також затримали начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності АТ.