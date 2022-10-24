Голова АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв 22 роки є громадянином РФ, — ЗМІ (фото)

Журналісти опублікували документи, що підтверджують отримання Богуслаєвим російського паспорта в 2000 році. Відтоді він зробив кар'єру не тільки в бізнесі, а й у політиці, отримавши доступ до держтаємниці.

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Голова корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв із 2000 року має російське громадянство, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Схеми". У розпорядженні журналістів опинилися документи, які доводять це, зокрема, витяг із системи АС "Роспаспорт".

Згідно з випискою, Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві із заявою про отримання російського паспорта 15 жовтня 2000 року, він хотів обміняти радянський паспорт від 1979 року. За три дні документ йому видали.

Керівник "Мотор Січ" також отримав індивідуальний податковий номер російського платника податків, номер прив'язаний до паспорта громадянина РФ. Журналісти дізналися про це, знайшовши інформацію на сайті податкової служби Росії.

Журналісти перевірили номер паспорта в реєстрі Головного управління з міграції МВС. У реєстрі документ вважається дійсним.

Видання нагадує, що, будучи російським громадянином, Богуслаєв не лише очолював корпорацію "Мотор Січ", а й будував політичну кар'єру. Він був довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року чотири рази обирався народним депутатом: спочатку від "Партії регіонів", потім як самовисуванець. У парламенті Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з національної безпеки й оборони, мав доступ до державної таємниці.

У пресслужбі АТ "Мотор Січ" заявили, що їм нічого невідомо про російське громадянство їхнього начальника.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про затримання В'ячеслава Богуслаєва увечері 22 жовтня. Наступного дня СБУ підтвердила це, зазначивши, що президента "Мотор Січ" підозрюють у постачанні Росії авіаційних двигунів для ударних гелікоптерів навіть після початку лютневого вторгнення російської армії в Україну. Крім нього, затримали начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ. Обох затриманих підозрюють у колабораціоністській діяльності та підтримці країни-агресора.

Згодом СБУ оприлюднила аудіозаписи розмов Богуслаєва з керівниками російських підприємств. Зокрема, він обговорював із росіянами шляхи доставки українських запчастин у Росію через треті країни та сподівався на продовження наступу російських військ.