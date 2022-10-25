У Зеленского допустили обмен с РФ президента "Мотор Сичи" Богуслаева на украинских пленных

По информации СМИ, Вячеслав Богуслаев является гражданином России с 2000 года.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил обмен с РФ задержанного президента украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуславева на украинских военнопленных. Об этом он заявил в эфире "Настоящего времени".

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", — заявил он.

Подоляк привел в пример обмен бывшего нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, которого удалось обменять на 215 украинских защитников. Он отметил, что к вопросу обмена нужно очень бережно и аккуратно относится, но исключать такой же исход с Богуслаевым, как был с Медведчуком он не стал.

"Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов", — сказал Михаил Подоляк.

Отметим, 24 октября в СМИ появилась информация, что глава "Мотор Сичи" Богуслаев является гражданином России с 2000 года. С тех пор он сделал карьеру не только в бизнесе, но и в политике. Будучи народным депутатом от "Партии регионов", Богуслаев получил доступ к гостайне.

Напомним, 23 октября СБУ подтвердила задержание Богуслаева, а также начальника Департамента внешне-экономической деятельности предприятия "Мотор Сич". По информации следствия, компания поставляла в Россию товары для штурмовой авиации через компании других стран.

После этого президента предприятия суд взял под стражу, он проведет СИЗО 60 дней. За это время спецслужбы будут проводить досудебное расследование.