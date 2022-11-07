"Мотор Січ", Укрнафта" й не тільки: Кабмін підтвердив відчуження великих підприємств України (відео)

Після завершення воєнного стану націоналізовані активи "Укрнафти", "Укртатнафти", "Запоріжтрансформатора", "АвтоКрАЗу" та "Мотор Січі" можуть бути повернуті попереднім власникам.

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Українська влада повідомила про націоналізацію п'яти стратегічно важливих підприємств. Повідомляється, що "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" і "Мотор Січ" тепер належать державі. Таке рішення ухвалили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це розповіли голова РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

Данілов пояснив таке рішення "військовою необхідністю". Тепер підприємства є військовим майном, а керуватиме ними Міноборони. Вони мають забезпечувати оборонні потреби країни у воєнний час.

Він зазначив, що після завершення воєнного стану націоналізовані активи можуть бути повернуті попереднім власникам, або їм відшкодують кошти.

Глава Міноборони Олексій Резніков розповів, що підприємства забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ й оборонного сектору України.

"Починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами, це поновлення та ремонт військової техніки й озброєння та все інше, що пов'язано з тим, щоб наша відсіч РФ була максимально ефективною", — заявив він.

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жодних змін у роботі компаній не буде, вони лише отримають більше замовлень і більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Крім того, роботу підприємств, які не працювали, відновлять, а працівники зможуть повернутися до виробничого процесу.

"Українська економіка сьогодні на військових рейках. Усі ми працюємо заради нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України", — сказав прем'єр.

Нагадаємо, 7 листопада в ЗМІ з'явилася інформація, що "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" і "Запоріжтрансформатор" перейшли у власність держави. Стратегічно важливі підприємства пов'язані з бізнесменами Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним.

За інформацією журналістів, для Ігоря Коломойського таке рішення стало шоком, адже ніхто його про це не попередив.

"Досі нам ніхто не пояснив мотиви та юридичне обґрунтування такого рішення", — цитують журналісти джерело в команді бізнесмена.