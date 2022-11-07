"Мотор Сич", Укрнафта" и не только: Кабмин подтвердил отчуждение крупных предприятий Украины (видео)

После завершения военного положения национализированные активы "Укрнафты", "Укртатнафты", "Запорижтрансформатора", "АвтоКрАЗа" и "Мотор Сичи" могут быть возвращены предыдущим собственникам.

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Украинские власти сообщили о национализации пяти стратегически важных предприятий. Сообщается, что "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запорижтрансформатор", "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич" теперь принадлежат государству. Такое решение было принято на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом рассказали глава СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге.

Данилов объяснил такое решение "военной необходимостью". Теперь предприятия являются военным имуществом, а управлять ими будет Минобороны. Они обязаны обеспечивать оборонные потребности страны в военное время.

Он отметил, что после завершения военного положения национализированные активы могут быть возвращены предыдущим собственникам или им будут возмещены средства.

Глава Минобороны Алексей Резников рассказал, что предприятия будут обеспечивать насущные потребности ВСУ и оборонного сектора Украины.

"Начиная от обеспечения горюче-смазочными материалами, это возобновление и ремонт военной техники и вооружения и все остальное, что связанно с тем, чтобы наш отпор РФ был максимально эффективным", — заявил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что никаких изменений в работе компаний не будет, они лишь получат больше заказов и больше гарантий от государства по поводу производства продукции. Кроме того, работа предприятий, которые не работали, будет возобновлена, а работники смогут вернуться к производственному процессу.

"Украинская экономика сегодня на военных рельсах. Все мы работаем ради нашей победы. И такие стратегические предприятия тоже должны работать на победу Украины", — сказал премьер.

Напомним, 7 ноября в СМИ появилась информация "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор" перешли в собственность государства. Стратегически важные предприятия, связанные с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

По информации журналистов, для Игоря Коломойского такое решение стало шоком, ведь его никто об этом не предупредил.

"До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения", — цитируют журналисты источник в команде бизнесмена.