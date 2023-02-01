Викриття схем на 40 млрд грн: СБУ розповіла про ранкові обшуки у Коломойського (фото)

Силовики розкрили масштабну схему присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджером компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". За версією слідства, злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компанії, одним із яких є Ігор Коломойський.

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У Службі безпеки України прокоментували обшуки українського бізнесмена Ігоря Коломойського вранці 1 лютого. Повідомляється, що силовики розкрили масштабну схему присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджером компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що протиправні механізми проводились спільно з ухиленням від сплати податків та легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідчих, злочинна діяльність здійснювалася на користь фактичних власників та бенефіціарів компанії, одним із яких є Ігор Коломойський.

У межах кримінальних проваджень задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема:

виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані підприємства; ухилення ними від сплати податків; створення безнадійної заборгованості нафтопереробного та нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їх активів

"У межах слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників та топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого ЗМІ писали, що СБУ та БЕБ провели обшуки у будинку Коломойського. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Раніше, 7 листопада, на засіданні Ставки було ухвалено рішення про перехід у власність України низки компаній. Зокрема під державний контроль повернули компанію "Укрнафта". Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що це необхідний крок для країни, яка воює, і зазначив, що відтепер виробництва працюватимуть на забезпечення ЗСУ.