СБУ та БЕБ проводять обшуки у будинку Коломойського, — ЗМІ (фото)

Слідчі дії, за неофіційною інформацією, проводяться в межах провадження про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Related video

Українські правоохоронці проводять обшуки у будинку українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє видання "Вести", посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, слідчі дії у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського проводять співробітники Служби безпеки та Бюро економічної безпеки.

За неофіційними даними, силовики прийшли з обшуками в межах провадження про грошові махінації в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Інформацію про проведення слідчих дій у будинку Ігоря Коломойського також підтверджують видання "Українська правда" та "Лівий берег". Деталі обшуків у підприємця журналісти пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

На момент публікації матеріалу пресслужби СБУ та БЕБ офіційно не коментували інформацію про проведення обшуків у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського.

[ + – ] СБУ та БЕБ проводять обшуки у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2022 року детективи НАБУ проводили обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського у Буковелі. Слідчі дії, за даними журналістів, пов'язані зі справою про незаконне заволодіння майном "Укрнафти" на суму понад 13 млрд гривень.

ЗМІ також стверджували, що під час обшуків у Ігоря Коломойського силовики вилучили документи та електронний гаджет, з якого попередньо було завантажено всю інформацію. Сам бізнесмен у коментарі виданню "Українська правда" стверджував, що "нічого не чув" про слідчі дії за місцем його тимчасового проживання.

Також повідомлялося, що в липні 2022 року Ігоря Коломойського президентським указом було позбавлено українського громадянства. Під санкції, окрім бізнесмена, потрапили Геннадій Корбан, Вадим Рабинович та ще сім осіб.