"Завдаємо удару по внутрішньому ворогові": голова СБУ Малюк про масові обшуки

За словами керівника Служби безпеки України, сьогоднішні слідчі дії — лише перший етап комплексної роботи, яку спецслужби виконують за дорученням президента Володимира Зеленського.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував масові обшуки, що відбулися у середу. Заяву глави СБУ опублікував пресцентр відомства 1 лютого.

За словами Малюка, силовики та правоохоронці виконують завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським. Так, йдеться про відпрацювання осіб, "які своїми діями шкодять безпеці держави". Спецслужби проводять обшуки в агентів російських спецслужб, представників організованої злочинності, чиновників і корупціонерів.

"Синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогові. І яскраве свідчення цього — масові обшуки, вручення підозр і затримання зловмисників різного калібру", — розповів Василь Малюк.

Як зазначив керівник СБУ, йдеться лише про перший етап комплексної роботи, яку вже проводить відомство.

"Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, має чітко усвідомити — ми одягнемо наручники йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", — наголосив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

В СБУ також зазначають, що у зв'язку з великим обсягом матеріалів громадськість інформуватимуть про обшуки й інші слідчі дії протягом найближчих днів.

Масові обшуки в Україні 1 лютого

1 лютого силовики та правоохоронці провели низку обшуків у топчиновників, бізнесменів і політиків. Так, співробітники СБУ та БЕБ нагрянули додому до бізнесмена Ігоря Коломойського. Слідчі дії проводили у справі про грошові махінації у компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Також СБУ проводила обшуки в нардепа Вадма Столара. Політика підозрюють у фінансуванні тероризму.

Крім того, співробітники СБУ викрили колишнього начальника Департаменту державних закупівель та матеріальних ресурсів Міноборони України Богдана Хмельницького у розтраті 100 млн грн державних коштів.

Також повідомлялося про те, що співробітники ДБР оголосили про підозру ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. За даними "Української правди", його підозрюють у заподіянні збитків державі у розмірі 1,5 млрд гривень.

Водночас керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що весь керівний склад Державної митної служби України буде звільнено 1 лютого.

Фокус також детально писав про те, у кого проводили обшуки та хто отримав підозри під час слідчих дій 1 лютого.