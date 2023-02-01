"Фінансування тероризму": СБУ проводить обшуки в нардепа Вадима Столара

За інформацією журналістів, Столар повернувся в Україну на прохання Офісу президента. Але під час спроби виїхати за кордон його випускати відмовилися.

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Співробітники Служби безпеки України 1 лютого прийшли з обшуками до бізнесмена та позафракційного народного депутата Вадима Столара. Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, слідчі дії проводяться за підозрою у фінансуванні тероризму.

"Фінансування тероризму. Зараз і дізнаємося, а за що останніми роками був банкет", — написав Гончаренко у своєму Telegram.

Деталі слідчих заходів наразі невідомі. Також сам Столар наразі не прокоментував подію.

Зазначимо, у січні Столар повернувся до України вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ, після чого йому заборонили виїзд із країни. За інформацією журналістів "Страна.ua", бізнесмен повернувся на прохання Офісу президента. Однак під час спроби виїхати назад за кордон його випускати відмовилися.

"Тепер він сидітиме в Києві та робитиме все, що йому скажуть на Банковій", — процитували журналісти джерело.

Нагадаємо, 24 січня президент України Володимир Зеленський про посилення правил виїзду за кордон чиновників найвищого рангу, представників правоохоронних органів і народних депутатів. Український лідер зазначив, що виїхати за кордон із якоюсь іншою метою, крім державної, посадовцям більше не вдасться.

До колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова 31 січня прийшли з обшуками співробітники правоохоронних органів. У коментарі виданню "Бабель" він сказав, що правоохоронці проводили слідчі дії в справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.