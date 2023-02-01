"Финансировании терроризма": СБУ проводит обыски у нардепа Вадима Столара

По информации журналистов, Столар вернулся в Украину по просьбе Офиса президента. Но при попытке уехать обратно за границу его выпускать отказались.

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Сотрудники Службы безопасности Украины 1 февраля пришли с обысками к бизнесмену и внефракционному народному депутату Вадиму Столару. Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко следственные действия проводятся по подозрению в финансировании терроризма.

"Финансирование терроризма. Сейчас и узнаем, а за что в последние годы был банкет", — написал Гончаренко в своем Telegram.

Детали следственных мероприятий пока неизвестны. Также сам Столар пока не прокомментировал событие.

Отметим, в январе Столар вернулся в Украину впервые после начала полномасштабного вторжения РФ, после чего ему запретили выезд из страны. По информации журналистов "Страна.ua", бизнесмен вернулся по просьбе Офиса президента. Однако при попытке уехать обратно за границу его выпускать отказались.

"Теперь он будет сидеть в Киеве и делать все, что ему скажут на Банковой", — процитировали журналисты источник.

Напомним, 24 января президент Украины Владимир Зеленский об ужесточении правил выезда за границу чиновников высшего ранга, представителей правоохранительных органов и народных депутатов. Украинский лидер отметил, что выехать за границу с какой-либо другой целью, кроме государственной, должностным лицам больше не удастся.

К бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову 31 января пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. В комментарии изданию "Бабель" он сказал, что правоохранители проводили следственные действия по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.