СБУ и ГБР провели обыски у Арсена Авакова (фото)

Экс-министр подтвердил, что следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД Украины.

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Правоохранители пришли с обысками к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Эту информацию экс-глава МВД лично подтвердил в комментарии изданию "Бабель".

По его словам, правоохранители проводили следственные действия по делу об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибло топ-руководство министерства внутренних дел Украины.

В частности, как отметил Арсен Аваков, силовики изучали контракты о поставках вертолетов Airbus, которые отправлялись Францией с 2018 года. Источники "Бабеля" в общении с журналистами заявили, что обыски проводились не только у бывшего топ-министра, но и других чиновников, участвовавших в закупке техники.

В комментарии изданию "Украинская правда" экс-глава МВД уточнил, что следственные действия проводились представителями Службы безопасности и Госбюро расследований. По его словам, правоохранители изучали контракты 6-летней давности, которые утверждались не только Кабинетом министров, но и Верховной Радой.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию", — добавил Аваков, комментируя обыски силовиков.

[ + – ] СБУ и ГБР проводили обыски у Арсена Авакова

Напомним, утром 18 января произошла авиакатастрофа в Броварах, в результате которой вертолет упал в жилой застройке между многоквартирным домом и детским садом. Глава Нацполиции Игорь Клименко уточнил, что в результате ЧП погибло руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что авиакатастрофа в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД, могла произойти по вине пилота, из-за диверсии или неисправности самого вертолета Airbus.

Вечером 18 января сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета. В результате авиакатастрофы в Броварах, по официальным данным, погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.