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Военный Фокус Российско-украинская война

Ермак, Резников, Малюк: Кремль готовит провокации против руководства Украины, — ГУР

Андрей Ермак
Фото: ОП | Андрей Ермак

По данным украинской разведки, информационная кампания должна заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.

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Спецслужбы РФ планируют очередную спецоперацию, чтобы дискредитировать представителей украинского руководства, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, в ближайшее время будет проводиться масштабная информационно-психологическая спецоперация, мишенями которой, среди прочего, должны стать:

  • начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала;
  • руководитель СБУ Василий Малюк;
  • глава Минобороны Алексей Резников;
  • руководитель ОП Андрей Ермак;
  • и.о. главы Нацполиции Иван Выговский;
  • и другие представители военно-политического руководства страны.

По информации разведчиков, могут проводиться вбросы материалов в украинских и иностранных медиа.

Цель информационной кампании состоит в том, чтобы заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.

В ГУР объяснили, что такая ИПСО призвана спровоцировать политическую нестабильность в Украине и подорвать доверие к Киеву со стороны международных партнеров.

Напомним, что Данилов рассказал о стратегии Кремля по статусу войны в Украине. По словам секретаря СНБО, Кремль боится спровоцировать народное недовольство, поэтому не спешит называть вещи своими именами, а мобилизация проводится скрыто.

Ранее Фокус сообщал, что основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин хотел бы привезти экс-главаря донбасских боевиков Игоря Гиркина на Донбасс с мешком на голове. По информации "Gulagu.net", Пригожин стремится показать свое влияние.