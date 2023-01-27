Ермак, Резников, Малюк: Кремль готовит провокации против руководства Украины, — ГУР

По данным украинской разведки, информационная кампания должна заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.

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Спецслужбы РФ планируют очередную спецоперацию, чтобы дискредитировать представителей украинского руководства, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, в ближайшее время будет проводиться масштабная информационно-психологическая спецоперация, мишенями которой, среди прочего, должны стать:

начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала;

руководитель СБУ Василий Малюк;

глава Минобороны Алексей Резников;

руководитель ОП Андрей Ермак;

и.о. главы Нацполиции Иван Выговский;

и другие представители военно-политического руководства страны.

По информации разведчиков, могут проводиться вбросы материалов в украинских и иностранных медиа.

Цель информационной кампании состоит в том, чтобы заставить жителей Украины и руководство стран-союзников усомниться в оборонных возможностях ВСУ.

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