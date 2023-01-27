Єрмак, Резніков, Малюк: Кремль готує провокації проти керівництва України, — ГУР

За даними української розвідки, інформаційна кампанія має змусити українців та керівництво країн-союзників засумніватися в оборонних можливостях ЗСУ.

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Спецслужби РФ планують чергову спецоперацію аби дискредитувати представників українського керівництва, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, найближчим часом проводитиметься масштабна інформаційно-психологічна спецоперація, метою якої, серед іншого, мають стати:

начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала;

керівник СБУ Василь Малюк;

голова Міноборони Олексій Резніков;

керівник ВП Андрій Єрмак;

в.о. голови Нацполіції Іван Виговський;

та інші представники військово-політичного керівництва країни.

За інформацією розвідників, можуть проводитися вкидання матеріалів до українських та іноземних медіа.

Мета інформаційної кампанії полягає в тому, щоб змусити українців та керівництво країн-союзників засумніватися в оборонних можливостях ЗСУ.

У ГУР пояснили, що така ІПСО покликана спровокувати політичну нестабільність в Україні та підірвати довіру до Києва з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що Данілов розповів про стратегію Кремля щодо статусу війни в Україні. За словами секретаря РНБО, Кремль боїться спровокувати народне невдоволення, тож не поспішає називати речі своїми іменами, а мобілізація проводиться приховано.

Раніше Фокус повідомляв, що засновник "ПВК Вагнера" Євген Пригожин хотів би привезти ексватажка донбаських бойовиків Ігоря Гіркіна на Донбас із мішком на голові. За інформацією Gulagu.net, Пригожин прагне показати свій вплив.