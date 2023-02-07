Опережаем врага: Василий Малюк рассказал о новых подходах в работе СБУ (видео)

По словам главы спецслужбы, контрразведчики и подразделение военной разведки выполняют сверхсложные задачи. За прошедший год 6 сотрудников ведомства стали Героями Украины, из них 4 – посмертно.

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Работники Службы безопасности Украины успешно разоблачают агентурные сети России, расследуют военные преступления оккупантов и борются с пятой колонной. Об этом заявил 7 февраля новоназначенный глава СБУ Василий Малюк во время выступления в Верховной Раде Украины.

Василий Малюк отметил, что понимает весь уровень угроз, которые возникли в стране из-за полномасштабной войны с Россией. Он рассказал о личном боевом опыте.

"С первого дня полномасштабного вторжения вместе с побратимами защищал Киевскую, Донецкую и Луганскую области, а также юг страны", — заявил начальник СБУ.

[ + – ] Малюк рассказал в Раде об успехах СБУ за последние полгода

По его оценкам, спецслужба работает системно и проводит уникальные спецоперации.

"Разоблачаем российские агентурные сети, расследуем военные преступления оккупантов, боремся с пятой колонной и агентами в рясах. Противодействуем внутреннему врагу", — объяснил глава СБУ.

Василий Малюк рассказал об успехах СБУ за последние полгода. Специалистам удалось переформатировать подразделения контрразведки и военной разведки для выполнения сверхсложных задач.

"Не могу раскрыть детали всех спецопераций, где задействованы наши бойцы, но они присутствуют в самых горячих точках войны. За неполный год 6 из них награждены званием Герой Украины. Четыре, к сожалению, посмертно. Есть более 500 государственных наград, большинство – ордена "За мужество" и "Богдана Хмельницкого". Эти люди выполняют сверхсложные и сверхважные задачи", – подчеркнул он.

Малюк заявил, что самой главной задачей СБУ является выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского.

"Меняем подходы к работе. Не просто сдерживаем врага, а действуем на опережение. Строим новую и современную модель государственной безопасности – с учетом опыта войны", – заметил глава спецслужбы.

Первоочередными задачами остаются очищение службы, борьба с коллаборантами, приспешниками врага и предателями на всех уровнях.

"Это требует от спецслужбы комплексного подхода – когда каждое направление деятельности развивается одинаково качественно и равномерно", — заключил он.

Напомним, что Верховная Рада Украины 7 февраля поддержала назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины.

Фокус 1 февраля писал о массовых обысках у украинских топ-чиновников, бизнесменов и политиков, которые проводили сотрудники СБУ и БЭБ. Малюк говорил о выполнении задачи, поставленной Зеленским.

Обыски провели, в частности, дома у бизнесмена Игоря Коломойского по делу о денежных махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте".