Корректировал ракетные удары по центру Харькова: СБУ задержала агента РФ

Российский агент причастен к ракетным обстрелам Харькова 5 февраля 2023, из-за которых было повреждено здание университета им. Бекетово.

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Сотрудники СБУ задержали предателя, координировавшего вражеские "прилеты". Результаты его работы – погибшие мирные жители и разрушенная гражданская инфраструктура города. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в соцсетях.

Оказавшийся корректировщиком местный житель сотрудничал с российской военной разведкой. Агент скрыто фиксировал места дислокации бойцов ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры для врагов. Россияне использовали локации как цели, а после обстрелов давали этому же агенту задание показать результаты попаданий.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-взрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетным атакам на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что предатель связывался с куратором через электронные каналы связи и строго соблюдал конспирацию. На "задание" он отправлялся без мобильных телефонов во избежание отслеживания.

СБУ задержала корректировщика "на горячем" — во время сбора информации о результатах ракетных обстрелов корпуса Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетово. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали в Службе безопасности.

Напомним, вчера Василий Малюк рассказал о новых подходах в работе СБУ. Глава спецслужбы сообщил, что за прошлый год 6 сотрудников ведомства стали Героями Украины, 4 из них – посмертно.

Как сообщал Фокус, Василий Малюк был назначен главой Службы безопасности Украины 7 февраля. Ранее военнослужащий возглавлял СБУ как исполняющий обязанности. За его кандидатуру в парламенте проголосовали 324 нардепа.