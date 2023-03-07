СБУ зірвала плани РФ щодо захоплення влади в Очакові: шпигуном виявився колишній командир ЗСУ (відео)

За версією слідства, російський агент пропонував меру міста очолити окупаційну адміністрацію, але міський голова виявив патріотичну позицію та звернувся до спецслужб.

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Співробітники Служби безпеки України затримали в Очакові на Миколаївщині агента Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ), який збирав розвіддані для захоплення міста. Про це у вівторок, 7 березня, повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними слідства, військова розвідка Росії доручила агенту схилити до співпраці мера Очакова. Російський агент пропонував йому обрати посаду в окупаційній адміністрації. Проте градоначальник не захотів співпрацювати з ворогом та повідомив про все у СБУ.

Слідчі Служби безпеки встановили, що російський агент — це колишній командир одного із центрів спеціальних операцій Збройних сил України, який згодом влаштувався до Очаківської міської ради.

Після повномасштабного вторгнення Росії він підтримував постійний зв'язок із кадровим службовцем ГРУ Сергієм Колесніковим. Російський військовий просив колишнього українського військовослужбовця збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні у захисті узбережжя Миколаївської області. Зазначається, що для збору даних шпигун підключив свої зв'язки серед колишніх військових та чинних чиновників. Крім того, затриманий російський агент сформував власну мережу інформаторів для збирання та передачі розвідданих.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

За місцем проживання підозрюваного провели обшуки. Силовики знайшли у нього телефон, який він використав для листування з окупантами. Також у нього вилучили тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

Російському агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 15 років до довічного терміну ув'язнення. За рішенням суду підозрюваного помістили до СІЗО.

Нагадаємо, 6 березня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що СБУ затримала заступника голови Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Ігоря Ткачука. За даними місцевих ЗМІ, Ткачука затримали за підозрою у корупції.

Того ж дня, 6 березня, У СБУ повідомили про затримання на Одещині колишнього бойовика збройного угруповання "Спарта", який воював проти України у лавах проросійських бойовиків "ДНР" з 2015 року.

Також нагадаємо, 1 березня співробітники СБУ викрили російського шпигуна у Миколаївській області. Підозрюваний виявився інструктором із тактичної підготовки однієї з громадських організацій.