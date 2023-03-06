Вже другий за рік: СБУ затримала заступника голови Одеської ОДА Ігоря Ткачука

За даними журналістів, заступника голови Одеської ОДА Ігоря Ткачука, як і його попередника, підозрюють у корупції.

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Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної воєнно-цивільної адміністрації Ігора Ткачука. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Марченко у своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо разом із правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони мають виконувати свої посадові обов'язки, а тим більше під час війни", — написав чиновник.

Марченко також додав, що наразі триває слідство, а подробиці арешту Ткачука будуть озвучені пізніше.

"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з якоюсь неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади, яку вони обіймають", — наголосив Максим Марченко.

[ + – ] Ігоря Ткачука заарештовано за підозрою у хабарі

За даними видання "Думська", Ігора Ткачука затримали за підозрою у корупції. Про це журналістам повідомили у прокуратурі.

Що відомо про Ігора Ткачука

Ігор Ткачук обійняв посаду голови Одеської ОДА у жовтні минулого року. З лютого 2022 року Ткачук виконував обов'язки заступника директора державного підприємства "Морський торговельний порт "Чорноморськ" із загальних питань.

З 2018 до 2019 року був головою апарату Одеської обласної державної адміністрації. 2020 року балотувався у депутати Одеської районної ради VIII скликання від партії "За майбутнє".

Нагадаємо, що 5 січня пресслужба СБУ повідомила про арешт заступника голови Одеської ОДА Олега Муратова. За даними відомства, чиновник пропонував колезі надати "сприяння", щоб уникнути кримінальної відповідальності за присвоєння державного майна.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчикова.

Ще ми писали про те, що 3 березня Спеціалізована прокуратура у воєнній та оборонній сфері Південного регіону повідомила про підозру жінці, яка незаконно привласнила нерухомість в Одесі, що належить Міністерству оборони України.