Привласнила майно Міноборони на 9 млн грн: мешканці Одеси повідомили про підозру

За даними прокуратури, жінка незаконно переписала на себе нерухомість в одному із найпривабливіших районів Одеси.

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В Одесі Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону повідомила про підозру громадянці України, яка незаконно зареєструвала за собою нежитлові будівлі та споруди загальною площею понад 13 тисяч квадратних метрів, що належать Міністерству оборони України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Підозрюваній ставлять у провину шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, і використання свідомо несправжніх документів. Загалом жінка переписала на себе майна на 9 мільйонів гривень.

У прокуратурі заявили, що громадянка України використала підроблені документи, в яких було зазначено неправдиву інформацію про наявність у неї права власності. Таким чином, їй вдалося незаконно зареєструвати на себе державні будівлі.

Зазначається, що згадана нерухомість розташована в одному із найпривабливіших районів міста.

Також повідомляється про підготовку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 22 лютого НАБУ та САП повідомили про підозру ексміністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику у зв'язку з завданням країні збитків на 30 млн доларів шляхом незаконного стягнення корабельного збору приватними компаніями.

Ще ми писали про те, що 20 лютого СБУ повідомила про підозру блогерам, які розповсюджують неправдиву інформацію та підтримують військову агресію Російської Федерації. Один із підозрюваних, викритий у дискредитації ЗСУ та спробах повалення конституційного ладу, проживає у Києві.

13 лютого СБУ також повідомила про підозру ексзаступнику міністра охорони здоров'я у зв'язку зі сприянням незаконної реєстрації іноземних препаратів на території України. Ефективність згаданих товарів не була офіційно доведена.